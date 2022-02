Belle sélection avec AirPods Max, le TV LG, le Fire TV Stick 4K, le SSD NVMe WD Black SN750 1 To et un lave-linge

Commençons avec le casque de chez Apple, l’AirPods Max qui offre des coussinets facilement amovibles et très agréables. Le casque est assez léger avec un poids de 385 g.

L’AirPods Max profite de la réduction de bruit active pour vous immerger pleinement dans votre musique et du mode transparence afin de pouvoir interagir avec les personnes autour de vous. Au niveau de l'autonomie, vous pouvez écouter pendant une bonne vingtaine d’heures avec le mode réduction active du son activé et il lui faudra une bonne heure de charge pour arriver à 100% de capacité.

L’AirPods Max est au super prix de 436 € au lieu de 629 € chez Amazon avec la livraison gratuite.



Passons maintenant à la TV LG OLED55C15LA qui voit son prix chuter sur Rakuten.

Elle est équipée d'un écran de 55 pouces, soit 140 cm avec une définition maximale de 3840 x 2160 px. Au niveau du son, vous profitez de la technologie OLED Surround et Dolby Atmos avec une puissance de 40 Watt.

La TV est propulsée par le processeur a9 Gen4 AI 4k avec le système d'exploitation LG webOS qui permet d'accéder à de nombreuses applications (Netflix, Amazon Prime…). Les connectiques présentes sur la TV sont nombreuses : 4 ports HDMI, 3 ports USB (2.0 dont 1 3.0), une entrée antenne, 1 port Ethernet, et les connectivités Wifi 5 et Bluetooth 5.

Sur Rakuten, la TV LG OLED55C15LA est au prix réduit de 1163 € au lieu de 1790 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le Fire TV Stick 4K qui bénéficie d’une très belle réduction chez Boulanger.

Le dongle intègre un processeur quadcore à 1,7 GHz, un GPU IMG GE8300, de 1,5 Go de RAM et de 8 Go d’espace de stockage. Il est doté aussi de la connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Vous bénéficiez de la technologie Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, etc.

Le Fire TV Stick 4K est accompagné d'une télécommande vocale Alexa permettant de contrôler le dongle avec certaines touches qui sont des raccourcis pour aller sur Netflix, Disney+ ou encore Prime Video. Pour finir, il est facile à configurer et reste très discret en le branchant derrière votre écran.

Sur le site Boulanger, le Fire TV Stick 4K est au prix préférentiel de 35 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.



Passons sur le SSD NVMe WD Black SN750 1 To qui profite d'une belle réduction chez Amazon.

Il offre une vitesse de lecture de 3600 Mo/s pour booster votre système avec 1 To de stockage de données. De plus, le SSD consomme 30% de moins qu'un disque ordinaire. Vous pouvez suivre l'état de votre disque avec le logiciel WD_Black Dashboard.

Sur Amazon, le SSD NVMe WD Black SN750 1 To est au prix de 122 € au lieu de 203 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le lave-linge hublot Electrolux EW6F5 qui est à prix réduit sur Cdiscount.

Il est doté d'une capacité de 9 kg avec une vitesse d'essorage avec 1400 tours/min maximum. Il profite du système SensiCare qui ajuste la durée du programme en fonction de la charge, il utilise uniquement ce dont il a besoin afin d'éviter une surconsommation.

Le lave-linge hublot Electrolux EW6F5 est au prix de 350 au lieu de 630 € sur Cdiscount.



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le realme GT Neo 2 a prix cassé avec notre sélection ou encore les cinq offres de folie de la veille.