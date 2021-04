Les AirPods Pro à 203 € seulement au lieu de 279 €, mais aussi une GoPro, un disque SSD Samsung ...

Alors qu'Apple commercialise toujours ses écouteurs TWS AirPods Pro à 279 €, il est possible de les trouver à moins de 205 € !

Le bon plan du jour concerne les écouteurs sans fil AirPods Pro d'Apple sont étanches (transpiration et eau) permettant de les utiliser sans risque pour le sport et les activités d'extérieur. Ils intègrent un système de réduction active de bruit grâce à deux micros et un traitement logiciel continu, pour une expérience sonore optimisée pour la musique comme les conversations.

Cette fonction peut cependant être annulée ponctuellement avec le mode Transparence. Il s'active depuis un capteur-pression qui servira aussi à lancer la musique, passer au morceau suivant ou prendre un appel. Les écouteurs sont également compatibles avec l'assistant numérique Siri.

L'autonomie est de 5 heures sans réduction de bruit et de 4,5 heures avec, mais grâce au boîtier qui sert aussi de système de recharge, l'autonomie totale est de 24 heures.

Les AirPods Pro sont actuellement à 203 € au lieu de 279 € chez Rakuten !





