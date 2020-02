AirPods Pro Lite : les écouteurs sans fil lancés en milieu d'année ?

Les écouteurs sans fil AirPods Pro ont apporté du sang neuf à une série qui a permis à Apple de conquérir ce segment, même avec un positionnement haut de gamme.

Avec leur tige raccourci, leur évent latéral et l'ajout d'une réduction active de bruit, ils constituent une nouvelle référence qu'il a été bien difficile de trouver durant les fêtes de fin d'année, le gadget étant victime de son succès.

Depuis quelques semaines se diffuse la rumeur de la préparation d'une version aux fonctionnalités allégées sous la forme d'écouteurs AirPods Pro Lite. S'il n'est pas forcément dans les habitudes d'Apple de proposer de telles variantes de ses produits, la rumeur est tenace et le site Digitimes continue d'affirmer qu'ils seront commercialisés d'ici quelques mois, vers mi-2020.

Le site 9to5Mac se demande s'il n'y a pas ici quelque confusion avec des produits à venir dans la marque Beats d'Apple mais Digitimes reste attaché à la dénomination AirPods Pro Lite.

Les caractéristiques de cette variante ne sont pas connues et il est possible qu'il s'agisse d'une version sans la réduction active de bruit et qui pourrait s'intercaler entre les AirPods classiques et les AirPods Pro, profitant du nouveau design des écouteurs.

Digitimes indique que les AirPods continuent de représenter le plus gros des ventes des écouteurs sans fil chez Apple mais les AirPods Pro devraient compter pour près de la moitié des livraisons d'ici la fin de l'année.

