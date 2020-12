AirPods Pro Lite / AirPods 3 : les écouteurs sans fil et sans ANC seront 20% moins chers

Régulièrement pressentis pour un lancement cette année mais toujours pas annoncés, les écouteurs AirPods Pro Lite existeraient bien et on aurait même une idée de leur prix.

Après avoir proposé plusieurs générations d'écouteurs TWS AirPods, Apple est montée en gamme avec les AirPods Pro dotés d'une annulation active de bruit (ANC) et exploitant un design légèrement différent, avec une tige raccourcie.

La rumeur d'une déclinaison AirPods Pro Lite, au design similaire mais sans l'ANC, circule depuis le début de l'année 2020 et a laissé espérer une annonce. Malgré trois keynotes annonçant différents produits durant le second semestre, ces écouteurs n'ont toujours pas été officialisés.

AirPods Pro

Ils existeraient pourtant bel et bien, selon une indiscrétion de la publication coréenne The Elec obtenu auprès des fournisseurs de composants, et ils pourraient correspondre aux AirPods 3.

La fenêtre de lancement serait fixée au premier semestre 2021 et les écouteurs embarqueraient la puce Apple H1 cette fois intégrée dans le SiP (System in Package) et non séparée de lui pour gagner en compacité.

Pour le tarif des AirPods Pro Lite / AirPods 3, The Elec évoque un tarif diminué de 20% par rapport aux AirPods Pro, ce qui ramènerait vers 199 dollars, soit le tarif des AirPods standard avec boîtier de charge sans fil.