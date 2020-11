AirPods 3 : première image supposée des écouteurs TWS

Leader sur le segment des écouteurs TWS, Apple a étoffé sa gamme depuis les premiers AirPods inaugurant un format d'oreillette à tige largement repris par d'autres depuis, en introduisant des AirPods Pro à tige raccourcie et des AirPods 2.

L'an prochain, ce sont des écouteurs AirPods 3 qui doivent être annoncés et la rumeur veut que leur design soit très proche des AirPods Pro. Une image diffusée par le site 52audio et reprise par MacOtakara prétend montrer les futurs écouteurs.

On y distingue l'une des oreillettes et le support de l'étui sur lequel elles reposeront pour la recharge.

L'aspect semble bien confirmer une grande proximité avec l'oreillette des AirPods Pro.

Les AirPods 3 devraient aussi profiter de tiges raccourcies et d'embouts silicone, tout en offrant une autonomie améliorée par rapport aux générations précédentes. Les écouteurs ne devraient en revanche pas disposer de la réduction active de bruit, fonctionnalité différenciante des AirPods Pro.

Apple pourrait aussi proposer une version plus compacte des AirPods Pro avec une oreillette redessinée et plus ronde.