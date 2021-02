Les AirPods Pro à 197 € seulement ! Mais aussi les smartphones Motorola Edge et iPhone SE 2020 en promotion

Le bon plan du jour concerne les écouteurs sans fil AirPods Pro d'Apple sont étanches (transpiration et eau) permettant de les utiliser sans risque pour le sport et les activités d'extérieur. Ils intègrent un système de réduction active de bruit grâce à deux micros et un traitement logiciel continu, pour une expérience sonore optimisée pour la musique comme les conversations.

Cette fonction peut cependant être annulée ponctuellement avec le mode Transparence. Il s'active depuis un capteur-pression qui servira aussi à lancer la musique, passer au morceau suivant ou prendre un appel. Les écouteurs sont également compatibles avec l'assistant numérique Siri.

L'autonomie est de 5 heures sans réduction de bruit et de 4,5 heures avec, mais grâce au boîtier qui sert aussi de système de recharge, l'autonomie totale est de 24 heures.

En ce moment, Rakuten propose les écouteurs sans fil d'Apple, les AirPods Pro à 197 € seulement au lieu de 279 € !



Poursuivons avec l'iPhone SE 2020 avec un design aclassique, un affichage 4,7 pouces et son module Touch ID, cet iPhone a tout pour plaire même son prix ! Il embarque un SoC Apple A13 Bionic, le même qui équipe les smartphones haut de gamme de la marque avec 3 Go de RAM et 64 Go à 256 Go de ROM.

À l'arrière, vous trouverez un capteur photo unique, celui-ci profite des optimisations d'iOS 13 et permet d'enregistrer de la vidéo en 4K jusqu'en 60 fps. À l'avant, vous bénéficierez d'une caméra frontale de 7 mégapixels.

En ce moment, Rakuten propose le smartphone iPhone SE 2020 128 Go à 476 € au lieu de 539 € !



Enfin, le smartphone Motorola Edge qui affiche un écran FHD+ (2340 x 1080 pixels) de 6,7 pouces à technologie OLED et avec taux de rafraîchissement de 90 Hz. Un capteur d'empreintes digitales est logé sous l'écran. Le Motorola Edge est équipé d'un SoC Snapdragon 765G associé à 6 Go de RAM et un stockage de 128 Go.

Le capteur photo de 25 mégapixels à l'avant est logé dans un poinçon du coin supérieur gauche de l'écran. À l'arrière, c'est un module principal de 64 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels avec stabilisation OIS et zoom optique x3, un ultra grand de 16 mégapixels et macro. Un capteur ToF est également présent. Il profite d'une connectivité Wi-Fi 5 et embarque une batterie de 4500 mAh avec charge rapide.

Amazon propose en ce moment le smartphone Motorola Edge 128 Go à 365 € au lieu de 599 €





