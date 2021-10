Alibaba Yitian 710 : 128 coeurs ARMv9 pour dominer le cloud

En Chine aussi, on réfléchit à une transition de x86 vers ARM pour les serveurs. Le groupe Alibaba a dévoilé son nouveau SoC Yitian 710 composé de 128 coeurs ARMv9.

Dans un nouvel effort pour se renforcer dans le cloud et pouvoir concurrencer des acteurs comme Amazon ou Microsoft, le groupe chinois Alibaba a dévoilé un nouveau SoC qui doit équiper ses serveurs.

Conçu par sa filiale T-Head, le SoC Yitian 710 mise sur la bascule vers l'architecture ARM plutôt que sur les puces x86 et a été créé en interne pour répondre à des besoins précis.

La puce utilise le meilleur de la technologie du moment en intégrant 128 coeurs ARMv9 gravés en 5 nm et cadencés à 3,20 GHz, avec le support de la RAM DDR5 et de 96 lignes PCIe Gen 5.

Il comprend 60 milliards de transistors, soit plus que les 54 milliards de l'accélérateur Nivia A100 ou les 57,7 milliards de la toute récente puce Apple M1 Max, et démontre les ambitions de la Chine en matière de conception de puces, même si la gravure a dû se faire chez TSMC ou Samsung.

On ne sait pas si les coeurs utilisent une architecture standard ou custom et le SoC Yitian 710 se retrouvera dans les datacenters d'Alibaba, tout comme Google et d'autres utilisent des puces custom taillées pour leurs besoins propres.

Il doit contribuer à améliorer la part du cloud dans les revenus d'Alibaba qui n'est pour le moment que de 8%.