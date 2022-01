Les ÉNORMES promotions continuent chez AliExpress avec le Roborock S5 Max à 346 €

On commence la semaine avec l’offre d’AliExpress "opération spéciale La Place". Elle est valable jusqu’au 4 janvier à 8h59 et donc c’est le dernier jour pour en profiter. Ces réductions sont très intéressantes et elles touchent surtout les marques comme Apple ou Xiaomi par exemple.

Pour profiter encore plus de cette offre, AliExpress met en place trois codes de réductions :

LAPLACE02 : 2 € de réduction dès 10 € d’achat

LAPLACE07 : -7 € dès 50 € d’achat

LAPLACE13 : -13 € dès 100€ d’achat



Nous avons sélectionné quelques promotions éligibles à l’offre pour vous aider dans votre choix. Les produits sont expédiés gratuitement en quelques jours soit de France, soit d’Europe :

Smartphone

Écran PC

Xiaomi 1C 23,8" à 105 € avec le code LAPLACE13





Tablette

Écouteurs

TV

CHiQ L40H7A 40" Smart TV à 249 € avec le code LAPLACE13 (France)





Maison

Divers



Tous les produits en promotion sont accessibles ici.



