AliExpress intensifie son développement et passe le cap du millier de vendeurs français

Lancée en 2010, AliExpress est la marketplace du géant chinois Alibaba (l'équivalent d'Amazon en Chine) pour permettre aux consommateurs d'acheter directement auprès de vendeurs du monde entier. Une plateforme avec un large panel de produits et la volonté affichée de miser sur un bon rapport qualité-prix.

Contrairement à certaines autres plateformes concurrentes, AliExpress ne propose pas de produits en propre. La dimension de marketplace prend donc ici tout son sens, elle héberge ainsi notamment les boutiques officielles de nombreux constructeurs comme Xiaomi, OnePlus, Dreame,.... Elle a été ouverte aux vendeurs hors de Chine en novembre 2019.

Aujourd'hui, AliExpress revendique avoir franchi le cap des 1 000 vendeurs français et en profite pour annoncer la mise en place de nouvelles mesures. Via sa plateforme, elles ont pour objectif d'accompagner les vendeurs locaux dans le développement de leur activité d'e-commerce.

En plus d'une école en ligne dédiée, un programme de formation vise par exemple à enseigner aux vendeurs les éléments clés de stratégie de développement sur la plateforme et ailleurs. En fin d'année, une masterclass sera organisée pour les entrepreneurs français avec pour thématique la technologie et l'innovation.

AliExpress indique avoir investi 1 million d'euros en début d'année dans l'accompagnement des commerçants français et PME pour leur numérisation et l'internationalisation de leur activité. " L'objectif d'AliExpress est de recruter des milliers d'autres vendeurs français d'ici 2022 et de devenir à terme leur plateforme préférée ", déclare Yannick Mathan d'AliExpress France.

En fonction des types de produits et catégories, les commissions d'AliExpress varient de 5 % à 8 % et ne sont retenues que pour les articles vendus. AliExpress revendique être le 6e site d'e-commerce le plus visité en France d'après des chiffres de Médiamétrie.

Encore loin du géant américain Amazon, AliExpress ne compte pas ses efforts pour le rattraper et propose notamment depuis ces deux dernières années des produits toujours plus nombreux, à des prix vraiment très compétitifs et surtout majoritairement avec une livraison gratuite depuis ses nombreux entrepôts situés en France (livraison en 2 à 5 jours) et partout en Europe, permettant une réception en moins de 10 jours. Un gros changement comparé à il y a quelques années ou la majorité des produits étaient expédiés de Chine. Ceci en fait déjà un acteur incontournable du e-commerce européen et qui va le devenir encore plus ces prochaines années compte tenu de leurs investissements massifs prévus en Europe et notamment en France.