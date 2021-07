Le superbe smartphone realme narzo 30 5G en TRES forte promotion, mais aussi...

La marque realme, qui ne cesse de nous proposer des smartphones très intéressants, a lancé en mai dernier son smartphone narzo 30 5G à un prix canon pour des caractéristiques très alléchantes.

Equipé d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces en définition FHD+, il dispose d'un taux de rafraichissement de 90 Hz pour une meilleure fluidité.

Il intègre le processeur Dimensity 700 5G couplé à 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage, le tout sous Android 11. Il est possible d’ajouter une carte micro SD pour augmenter l'espace de stockage jusqu'à 1 To.

Il possède 3 capteurs photo avec une caméra principale de 48 mégapixels et deux autres de 2 MP chacun pour la macro et les monochromes. Le module photo frontal est un 16 MP.

Alimenté par une batterie de 5000 mAh, son autonomie sera conséquente, largement assez pour une journée d’utilisation. Il est livré avec un chargeur rapide de 18 W.

Aujourd'hui seulement, vous trouverez sur la boutique officielle de realme sur AliExpress, le narzo 30 5G 4+64 Go au tarif réduit de 177 € au lieu de 201 € en utilisant le code SDFRC58 avec une livraison gratuite depuis la France. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde !



