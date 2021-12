AliExpress lance de GROSSES promotions sur les innovations et sur l'électronique comme le Xiaomi 11 lite 5G NE

Comme à son habitude, AliExpress propose régulièrement des promotions. Actuellement tout ce qui touche à l'innovation ou à l'électronique profite de réductions.

Vous pouvez consulter l'intégralité des offres via ces deux liens : innovation et électronique grand public.

Prenons par exemple le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE qui profite de cette promotion. Ce mobile est doté d'un écran AMOLED de 6,55" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage de 90 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Le smartphone est doté du SoC Snapdragon 778G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

De plus, sur l'arrière du smartphone, il dispose un triple capteur photo avec un module principal de 64 MP et de deux autres modules de 8 et 5 MP. Sur le devant du smartphone, on observe un capteur de 16 mégapixels. Sa batterie de 4250 mAh est compatible avec la charge rapide 33 Watts, et vous accompagne pendant plus de 21 h en communication. Pour finir, le smartphone est compatible avec les connexions 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

Sur AlliExpress, le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G 6+128 Go est au prix de 331 € au lieu de 399 € avec la livraison gratuite.



Voici quelques produits qui profitent aussi d'une réduction chez AliExpress :

