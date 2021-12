Grosse réduction sur le realme Buds Air 2 et une sélection de bons plans (HUAWEI, Philips, Bose, Asus)

Comme à notre habitude, nous nous lançons à la recherche des meilleures offres à vous proposer sur le net. Aujourd'hui, on en a trouvé plusieurs comme le realme Buds Air 2.

Aujourd'hui, les realme Buds Air 2 sont en promotion sur Amazon. Au design intra-auriculaire et pourvus d'une tige, ils se maintiennent parfaitement bien et profitent aussi d'une réduction de bruit active jusqu'à 25 dB avec la capacité de filtrer la majorité des bruits à basse fréquence.

Les realme Buds Air 2 sont équipés de haut-parleurs de 10 mm avec amplificateur de basses. Ils sont dotés de la connectivité Bluetooth 5.2 et prennent en charge les codes SBC et AAC. Les écouteurs sont certifiés IPX5 pour leur résistance aux éclaboussures d'eau. Ils ont une autonomie annoncée de 5 heures en lecture sans réduction de bruit active et 4 heures avec. Elle est de 25 heures avec le boîtier de charge.

Sur Amazon, les écouteurs realme Buds Air 2 sont au prix de 35 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.





