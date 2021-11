AliExpress lance le Festival du 11.11 (Singles Day) avec jusqu'à 80% de réduction !!! (Apple, Xiaomi...)

Le 11 novembre est en Chine la journée des célibataires, ou Singles Day, mais c'est surtout l'équivalent chinois au Black Friday américain, en encore plus gros ! Imaginez des prix véritablement de folie durant 48 heures sur de très nombreuses grandes marques. A vos marques, prêt, mettez les produits dans le panier !

La journée du 11 novembre, ou 11.11 ou encore Singles Day, correspond à la fête des célibataires en Chine. Elle est surtout devenue l'occasion d'une immense journée dédiée au commerce en ligne à l'image du Black Friday américain, mais en plus gros. En 2019, Alibaba a ainsi généré pas moins de 38,4 milliards de dollars en 24 heures contre moins de 17 milliards pour le Black Friday / Cyber Monday ! Les promotions sont hallucinantes et donc à ne pas rater.

Attention, même si les offres ne seront accessibles que le 11 novembre à 9h, heure Française, et ce pour 48 heures de folie, AliExpress a déjà mis en place les réductions sur le site, mais qui ne seront effectives le jour J. Pour prendre de l'avance, nous vous conseillons de faire comme les Chinois, à savoir remplir votre panier dès aujourd'hui avec tous vos produits, pour être prêt à le valider le 11 novembre et ainsi d'être certain d'éviter la rupture de stock, qui sera inévitable vu l'ampleur des promotions. Etre rapide va s'avérer capital !

Pour vous aider à faire votre choix, vous trouverez ci-dessous les principales pages où vous trouverez les meilleurs bons plans :



Et si vous êtes un nouveau client, sachez que trois codes promo vous sont dédiés :

4 € de réduction dès 5 € d'achat avec le code22Q304

5 € de réduction dès 10 € avec le code 22Q305

7 € dès 15 € d'achat avec le code 22Q307



Et du 11 novembre 9h au 13 novembre 9h, pour tous les clients, les codes suivants seront accessibles :

8 € dès 50 € d'achat avec le code 11AE08

11 € dès 70 € avec le code 11AE11

15 € dès 110 € avec le code 11AE15

22 € dès 150 € avec le code 11AE22

30 € dès 199 € avec le code 11AE30

45 € dès 299 € avec le code 11AE45

60 € dès 399 € avec le code 11AE60



Signalons que si vous payez par Paypal vous aurez en plus droit à 3 € de réduction dès 30 € d'achat.

Et pour finir, nous vous avons préparé une première petite sélection des produits qui seront mis en vente le 11 novembre à 9h, sachant que la livraison est gratuite, et que la majorité d'entre eux sont expédiés d'Europe en quelques jours.

Apple

AirPods 2 à 99 € au lieu de 149 € avec le code FRBON30

AirPods Pro à 169 € au lieu de 279 € avec le code FRAPPLE40





Xiaomi

HUAWEI

POCO

OnePlus

realme



Pensez à bien mettre dans votre panier les produits qui vous intéressent pour être prêt le jour J !

