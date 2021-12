Un Noël de rêve chez AliExpress avec une livraison sous 10 jours !

AliExpress fait fort encore. Pour Noël, il propose plusieurs codes de réductions, mais aussi des petits prix et des livraisons ultra rapides.

L'année arrive à son terme, et Noël arrive à grands pas. Le meilleur moment pour mettre des étoiles dans nos yeux ou dans ceux de nos proches. La course aux cadeaux a déjà commencé pour certains et si vous n'avez pas fini vos courses, AliExpress lance son Noël de rêve avec d'énormes réductions, mais aussi une livraison sous 10 jours. De quoi faire plaisir à petit prix.

Voici les trois codes de réduction valables sur le site d'AliExpress :

DEC2 : -2€ dès 15€ d'achat

DEC3 : -3€ dès 20€ d'achat

DEC4 : -4€ dès 30€ d'achat

Voici une petite sélection des bons plans mis à disposition par le site AliExpress :

Smartphone

Tablette

CHUWI 10,1" 128 Go à 154 € avec le code DEC4





Accessoire PC

Écouteurs

Montre connectée

TV

Samsung UE43TU7025 à 482 € avec le code DEC4





Drone

Maison



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le smartphone realme GT Master, les écouteurs Samsung Bugs 2 et les promos du jour ou encore les iPhone 13 à prix cassé chez RED.