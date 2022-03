"Les 3 jours des Marques" continue chez AliExpress avec pleins de marques comme POCO ou utrai

Du 01 au 04 mars 9h, AliExpress lance "Les 3 jours des Marques" et les "bons plans du printemps" avec des réductions sur des PC portables, des tablettes, des aspirateurs ou encore des smartphones. Pendant ces trois jours, vous profitez de la livraison gratuite et en moins de sept jours.

Mais AliExpress a mis en place 4 coupons de réduction pour l'occasion :

- 8€ dès 50€ d'achat avec le code LAPLACE08

- 15€ dès 100€ d'achat avec le code LAPLACE15

- 26€ dès 199€ d'achat avec le code LAPLACE26

- 40€ dès 299€ d'achat avec le code LAPLACE40



Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée à l'offre "bons plans du printemps" sur AliExpress et la spéciale "Les 3 jours des Marques" avec POCO qui sera disponible dès demain.



Parlons du compresseur d'air / chargeur de voiture Utrai qui profite d'une belle réduction sur AliExpress.

Ce dernier est doté de 4 fonctions avec la lampe LED, le chargeur mobile / PC portable qui offre une batterie de 24 Ah mais aussi un compresseur d'air qui permet de passé de 0 à 35 psi en 4 minutes, rendant le gonflage des pneux en cas d'urgence plus facile et plus pratique.

Et sa dernière fonction est un démarreur lors de vos pannes de batterie avec une puissance de 2000 A. Ce dernier permet de redémarrer votre voiture entre 30 à 40 fois après avoir été complètement chargé. Il convient parfaitement au moteur essence ou diesel. Le chargeur de batterie de voiture permet de fonctionner dans des températures entre - 20 et 60 °C.

Le compresseur d'air / chargeur de voiture Utrai est au prix de 92 € avec le code MOINSDE15 avec la livraison gratuite.



Nous avons sélectionné d'autres bons plans présents sur le site d'AliExpress :

PC portable

Teclast F7S à 169 € avec le code MOINSDE34 (14,1", Apollo Lake, 8 Go RAM, 128 Go SSD)





Trottinette

NIU KQI3 Pro à 595 € avec le code MOINSDE50





Autre



