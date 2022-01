Les promos d'hiver chez AliExpress : OnePlus 8T à 349 €, AirPods 2 à 109 €...

Pendant 5 jours, AliExpress nous régale avec ses "promos d'hiver" et il y en a pour tout le monde, de la montre connectée à la mode, ou encore des smartphones.

Pendant cette période, plusieurs informations sont incontournables :

Une sélection de produits en liquidation à 0,99 €

2 € offerts tous les 25 € dépensés

Livraison gratuite.

Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur le site d'AliExpress sur la page dédiée "Promos d'hiver"

Prenons par exemple le smartphone OnePlus 8T qui profite aussi de cette promotion.

Le mobile est doté d’un écran Fluid AMOLED de 6,55" en Full HD+ avec une définition de 2400 x 1080 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, il est propulsé par le SoC Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Le OnePlus 8T bénéficie des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Au niveau de la photo, le smartphone est équipé d'un quadruple capteur photo dont le module principal est de 48 mégapixels avec un ultra grand-angle de 16 MP, un capteur macro de 5 MP et un module monochrome de 2 mégapixels. Sur la face avant, on note la présence d'un capteur de 16 mégapixels. Pour finir, le smartphone est doté d'une batterie de 4500 mAh accompagnée d'un chargeur rapide Warp Charge 65 W.

Sur AliExpress, le smartphone OnePlus 8T 12+256 Go est au prix de 349 € au lieu de 549 € avec le code de réduction FRWS60 et la livraison gratuite depuis la France.



D'autres produits bénéficient aussi d'une réduction sur le site d'AliExpress pendant les "promos d'hiver", voici notre sélection :

