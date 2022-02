Deux aspirateurs de chez Roborock à prix réduit et notre sélection de bons plans sur AliExpress

Encore trois belles promotions sur deux aspirateurs de la marque Roborock avec le balai H7 et le laveur Dyad.

Commençons avec l'aspirateur-balai Roborock H7 qui est doté d'un moteur de 480 Watts offrant une puissance d'aspiration maximale de 1600 AW. Il est composé d'un écran OLED de 1,3" qui affiche de nombreuses informations. Il est aussi équipé d'un réservoir à poussières de 500 ml. L'aspirateur intègre une batterie de 3610 mAh qui permet une autonomie de 90 minutes en mode éco avec un temps de charge de 2 heures et demie.

Pour finir, le Roborock H7 est doté d'un système de filtration multicyclonique qui permet de séparer la poussière de l’air sans que la puissance d'aspiration ne soit altérée par le taux de remplissage du bac à poussières.

L'aspirateur robot Roborock H7 est au prix réduit de 247 € avec le code SDRH7 et la livraison gratuite depuis la France.



Finissons avec le balai aspirateur laveur Roborock Dyad qui est également en promotion sur AliExpress.

Il est doté de deux réservoirs d'eau avec un propre de 620 ml et un sale de 850 ml, accompagnés d'une batterie qui offre une autonomie de 35 minutes permettant de nettoyer jusqu'à 280 m² en une seule fois. Le concept est de nettoyer le sol grâce à ses trois brosses et d'aspirer les eaux usées pour laisser un sol propre et sec grâce à une puissance d'aspiration de 13 000 Pa.

On note aussi la présence d'un écran LED intelligent qui vous indique le niveau de saleté au sol afin d'affiner votre nettoyage. De plus, il vous indique lorsqu'il faut vider le réservoir ou nettoyer les brosses. Ces dernières peuvent s'autonettoyer en appuyant sur un bouton.

Sur AliExpress, le balai aspirateur laveur Roborock Dyad est au prix de 342 € avec le code SDRDY et la livraison gratuite depuis la France.

