AliExpress : les ventes d'été se poursuivent toujours avec -70% et notre MEGA sélection !

Les ventes d'été se poursuivent chez AliExpress et se termineront le 2 juillet avec toujours de très importantes promotions sur des centaines de produits. Nouveau système de cashback, garantie de livraison en trois jours seulement grâce aux entrepôts européens, coupons en compensation en cas de retards de livraison, tout est réuni pour faire de bonnes affaires.

Pour rappel les codes promos suivants sont valables sur tout le site :

22ETE02 2 € de réduction dès 25 € d'achat

2 € de réduction dès 25 € d'achat 22ETE05 - 5 € dès 50 €

- 5 € dès 50 € 22ETE10 -10 € dès 99 €

-10 € dès 99 € 22ETE13 -13 € dès 139 €

-13 € dès 139 € 22ETE15 -15 € dès 199 €

-15 € dès 199 € 22ETE20 -20 € dès 239 €

-20 € dès 239 € 22ETE25 -25 € dès 299 €

-25 € dès 299 € 22ETE40 -40 € dès 399 €

Mais aussi ces autres codes, seulement valables pour les produits expédiés depuis l’Europe avec la livraison en 3 à 7 jours :

22ETE5 - 5 € dès 45 €

- 5 € dès 45 € 22ETE15 -25 € dès 110 €



Toutes les promotions sont accessibles sur les pages dédiées ci-dessous :



Et vous trouverez ci-dessous notre sélection des promotions les plus intéressantes :

Smartphones

22ETE02 2 € de réduction dès 25 € d'achat

2 € de réduction dès 25 € d'achat 22ETE05 - 5 € dès 50 €

- 5 € dès 50 € 22ETE10 -10 € dès 99 €

-10 € dès 99 € 22ETE13 -13 € dès 139 €

-13 € dès 139 € 22ETE15 -15 € dès 199 €

-15 € dès 199 € 22ETE20 -20 € dès 239 €

-20 € dès 239 € 22ETE25 -25 € dès 299 €

-25 € dès 299 € 22ETE40 -40 € dès 399 €

-40 € dès 399 € 22ETE399 - 50 € dès 399 €

Mais aussi ces codes, seulement valables pour les produits expédiés depuis l’Europe avec la livraison en 3 à 7 jours :

22ETE5 - 5 € dès 45 €

- 5 € dès 45 € 22ETE15 -25 € dès 110 €



Toutes les promotions sont sur ces pages dédiées :



Et voici notre sélection des promotions les plus intéressantes sachant que vous pourrez en plus utiliser un coupon de réduction supplémentaire de -20 € sur le site :

Smartphones

Vidéo / Audio

Mini projecteur LCD Wanbo T2 MAX à 153 € avec le code 22ETE10



PC

PC portable gaming Machenike T58 à 587 € (intel i7 10750H, 15,6" FHD, GTX 1650, 16GO RAM, 512 Go SSD) avec le code 22ETE399 + coupon



Aspirateurs



TV



Ventilateurs

Montres connectées



Divers



A vous de jouer !

Et n'oubliez pas de consulter nos précédents bons plans avec la deuxième démarque chez Cdiscount avec jusqu'à -55% ou encore les vélos électriques Bezior M2 Pro, Bezior X500 Pro, Janobike E20 et Niubility B14 en promotion !