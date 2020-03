Allthestreams.fm : tous les services de SVOD en accès gratuit, vraiment ?

Si lors de l'arrivée de Netflix en France, la plateforme s'imposait quasiment d'elle-même en étant une des seules à proposer du contenu exclusif et en quantité, aujourd'hui les choses ont changé. Et pour suivre ses programmes favoris, il faut bien souvent cumuler 2, 3 ou même 4 abonnements aux différentes plateformes, le marché se segmentant et chacun jouant des exclusivités et droits pour conserver du contenu original...

Dans cette optique, nombreux sont les utilisateurs à chercher des parades pour économiser 1 abonnement ou plus, et c'est là que Allthestreams.fm entre en jeu... La plateforme qui est largement mise en avant depuis quelques jours prend la forme d'une ancienne radio FM et propose alors l'accès gratuit à 6 plateformes de SVOD directement par le navigateur : Hulu, Disney+, Netflix, HBO Now, Prime Video et ShowTime.

Le problème est que d'une part, la plateforme est totalement illégale, mais en plus, elle ne permet pas de sélectionner le programme que l'on souhaite regarder. On peut tout au plus choisir la plateforme de son choix, mais le flux vidéo n'est pas configurable : pas de pause, ni choix de playlist.

Au mieux, l'utilisateur peut soumettre une suggestion de programme en espérant que le choix se portera sur ce qu'il a proposé. Par ailleurs, tous les contenus diffusés sont en anglais et sans sous-titres.

Reste désormais à savoir combien de temps la plateforme tiendra, les demandes de suppression étant très certainement déjà lancées par les ayants droit.