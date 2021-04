Le robot chien AlphaDog serait le plus rapide de sa catégorie

Pouvant s'adapter au type de terrain qu'il rencontre quand il marche ou court, le robot AlphaDog est capable d'atteindre une vitesse de 4,15 m/s, soit près de 15 km/h en vitesse de pointe. D'après l'entreprise chinoise Weilan qui a lancé ce projet de robot personnel quadrupède, AlphaDog est le plus rapide au monde dans sa catégorie.

Selon Weilan, le précédent record dans une catégorie comparable était pour un projet de recherche du MIT (Massachusetts Institute of Technology) avec le robot quadrupède Mini Cheetah capable de courir à une vitesse de 3,7 m/s (près de 13,3 km/h).

Weilan a commencé à commercialiser des produits dans des gammes AlphaDog C et AlphaDog E début 2020. C'est une deuxième génération d'AlphaDog C qui a atteint une vitesse maximale de 4,15 m/s.

Depuis fin mars dernier, il est question d'une cinquième génération d'AlphaDog C et AlphaDog E. Avec un prix indiqué à partir de 12 690 dollars, l'AlphaDog C200 est présenté comme le plus populaire. Pour quatre modèles au catalogue les prix de base varient entre 5 690 dollars et 27 690 dollars.

" Comme un vrai chien, AlphaDog est votre ami fidèle. Il suit vos ordres et essaie d'accomplir les tâches commandées de manière autonome. Il joue joyeusement avec vous et vous pouvez explorer tout un tas de possibilités avec lui ", peut-on lire sur le site de Weilan.

Un positionnement qui semble bien différent de celui du fameux Spot de Boston Dynamics, même si Weilan souligne aussi des scénarios pour inspecter des usines ou endroits dangereux, remplir des missions de sauvetage, de protection et d'aide aux personnes.

Le groupe indique que AlphaDog peut intégrer des technologies d'intelligence artificielle, intelligence distribuée, conduite autonome et même 5G.