Des prix de fou sur la montre Amazfit GTR 2, l'aspirateur Roborock S7 ou le casque JBL Tune 570BT

Commençons ce top 3 avec la montre connectée Amazfit GTR 2 qui bénéficie d'une belle réduction sur Amazon.

Cette dernière propose un écran AMOLED de 1,39". La GTR 2 est dotée d'un cardiofréquencemètre à son dos pour suivre avec attention l'ensemble de vos activités sportives, mais aussi le taux d'oxygène dans le sang. De plus, grâce à la certification 5 ATM, vous pouvez également faire des activités sportives aquatiques avec un maximum de 50 mètres de profondeur.

Elle est compatible avec la technologie Bluetooth 5.0 et la montre permet de ne plus rater d'appels ou de SMS importants grâce aux notifications. Elle intègre également l'assistant vocal Alexa. La Amazfit GTR 2 est pourvue d'une batterie de 471 mAh offrant une autonomie de 14 jours en utilisation quotidienne, ou de 38 jours en veille. Le temps de charge est de 2,5 heures.

Sur Amazon, la montre connectée Amazfit GTR 2 est au prix réduit de 109 € au lieu de 170 € en activant le coupon.



Passons maintenant au très bon robot aspirateur Roborock S7 qui profite d'une belle réduction sur Geekbuying.

Il est équipé d’un télémètre laser qui permet au Roborock S7 de cartographier l'intégralité de votre maison et d'enregistrer les cartes pour une utilisation ultérieure. Nous notons la présence sur le dessus de trois boutons qui permettent de contrôler l'aspirateur, soit pour un retour base, soit pour l’éteindre ou l’allumer ou soit pour effectuer un lavage localisé. En soulevant le capot, le robot est équipé de deux réservoirs dont un à poussières de 0,4 l et un second à eau de 0,3 l.

De plus, l'aspirateur robot s'associe à son application qui récupère les cartes sur votre smartphone et vous donne la possibilité de configurer les zones à laver en intégrant des murs virtuels ou encore de le programmer en sélectionnant des zones de lavage. Et enfin, le Roborock S7 est équipé d'une batterie de 5200 mAh qui offre une autonomie de 3 heures et permet de nettoyer une maison de 250 m².

Sur Geekbuying, l'aspirateur Roborock S7 est au tarif réduit de 415 € avec le code de réduction NNNDBFRROBOS7 et la livraison depuis l'Allemagne.



Finissons ce top avec le casque JBL Tune 570BT qui profite de 50 % de réduction sur Carrefour.

Ce dernier profite de la technologie JBL Pure Bass qui profite d'un son puissant et le tout sans fil grâce à la technologie Bluetooth. Sa batterie vous permet d'écouter pendant 40 heures et il faut un peu plus de deux heures pour le recharger totalement. De plus, le casque est compatible avec Siri ou l'assistant Google. Pour finir, le casque se plie facilement afin de simplifier son transport.

Sur Carrefour, le casque JBL Tune 570BT est au prix de 30 € au lieu de 60 € avec la livraison ou le retrait directement en magasin.



N'hésitez pas à consulter nos précédents bons plans comme la chute du prix de la souris Logitech G903 LIGHTSPEED qui passe sous la barre de 80 € ou encore les trois offres de folie avec la souris Steelseries Prime, le realme GT Neo 2 et le Cooler Master CK550 V2.