Trois offres de folie avec la souris Steelseries Prime, le realme GT Neo 2 et le Cooler Master CK550 V2

Commençons avec la souris Steelseries Prime qui profite d’une belle réduction sur le site de carrefour.

Cette dernière est dotée d’un capteur optique TrueMove Air avec une sensibilité de 18 000 dpi et une accélération de 40G. Elle profite aussi de la technologie sans fil Quantum 2.0 qui utilise l’optimisation à double canal pour une connexion stable avec 0 perte.

De plus, la souris est équipée de switch capable de supporter plus de 100 millions de clics. Vous profiterez aussi d’un rétroéclairage configurable depuis le logiciel de la marque. Pour finir, la souris est dotée de patins en PTFE qui permettent de glisser sans souci.

Sur Carrefour, la souris Steelseries Prime est au prix de 50 € au lieu de 140 € avec la livraison ou le retrait en magasin.



Passons au smartphone realme GT Neo 2 qui profite d’une belle réduction sur le site de Cdiscount.

Le mobile est pourvu d’un écran AMOLED de 6,62" avec un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage de 600 Hz. Le mobile intègre le processeur Snapdragon 870 5G cadencé à 3,2 GHz avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Le mobile profite de l’OS realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Au niveau de la photo, nous notons sur l’arrière la présence de trois capteurs de 64, 8 et 2 MP, et sur le devant, vous profitez d’un module photo de 16 MP parfait pour faire des selfies. Et pour finir, le mobile est doté d’une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide 65W.

Sur Cdiscount, le smartphone realme GT Neo 2 8+128 Go est au prix de 299 € au lieu de 470 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le clavier Cooler Master CK550 V2 qui bénéficie d’une belle réduction sur Amazon.

Il est doté d’un clavier composé de switchs mécaniques de haute qualité qui possède un cycle de vie de 50 millions de frappes avec une sensibilité optimale. Il profite aussi d’un rétroéclairage composé de 16,7 millions de couleurs configurables avec le logiciel MasterPlus+. Le clavier est livré avec un repose-poignet Cooler Master qui rend l’utilisation du clavier très confortable.

Sur Amazon, le clavier Cooler Master CK550 V2 est au prix de 48 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite.



Et d’autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le Doogee S98 Pro, le smartphone robuste au design venu d’ailleurs ou encore le bon plan sur le smartphone realme 8 et sur notre sélection du jour avec des OPPO Find X5, MSI Katana.