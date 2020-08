Bon plan : les montres connectées Amazfit GTR et GTS à prix réduit

Les montres connectées Amazfit GTS et GTR sont proposées en promotion pendant quelques jours.

Huami, de l'univers Xiaomi, propose depuis des années des montres connectées Amazfit GTR qui sont fortement appréciées des consommateurs, notamment compte tenu de leur excellent rapport qualité vs prix, et sans oublier leur excellente finition et une autonomie de plusieurs semaines !

Cette smartwatch est donc très polyvalente et peux accompagner le quotidien aussi bien qu'assurer le suivi sportif avec ses capteurs de mouvement, mais aussi son module GPS intégré, le tout en lien avec l'application Amazfit depuis son smartphone.

La montre connectée Amazfit GTR est disponible en boîtiers aluminium ou acier inoxydable, mais aussi par la suite en modèle Titane pour le boîtier 47 mm et une édition spéciale Swarovski pour le boîtier 42 mm. Ces modèles comprennent les mêmes fonctions que les versions standard, mais, comme nous l'indiquions dans notre test de l'Amazfit GTR, les versions 47 et 42 mm ne sont pas équivalentes au niveau de l'autonomie, la seconde offrant une durée de fonctionnement de 12 jours, contre 24 jours pour le grand modèle du fait d'une batterie plus compacte.

Gearbest propose pendant quelques jours les montres Amazfit GTR dans différentes versions avec la livraison gratuite.

D'autres montres connectées sont également en promotion comme la Amazfit GTS :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

