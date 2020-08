Bon plan : le OnePlus Nord à 351 € seulement pour LE smartphone du moment, mais aussi Redmi 9A à 77 €,...

Dévoilé il y a quelques semaines à peine par OnePlus, le smartphone OnePlus Nord est positionné en milieu de gamme et commence à s'imposer auprès d'un large public, d'autant plus lorsqu'il est en promotion !

Alors que OnePlus propose officiellement en vente sur son site officiel le OnePlus Nord que nous avons testé en avant-première, Gearbest le propose de son côté ce week-end en promotion.

Pour rappel le OnePlus Nord dispose d'un écran plan de 6,44 pouces FHD+ au ratio 20:9 avec dalle Fluid AMOLED et un rafraîchissement de 90 Hz. Il intègre un SoC Snapdragon 765G dôté de capacités gaming.

Intégré dans l'écran en haut à gauche, un double poinçon abrite les capteurs photo avant, de 32 megapixels et de 8 megapixels ultra grand angle (105 degrés). A l'arrière on trouve 4 modules photo selon un alignement vertical et dans l'angle supérieur gauche de la coque : un module principal de 48 megapixels Sony IMX586 avec ouverture f/1,75 et stabilisation OIS / EIS, un ultra grand angle (119 degrés) de 8 megapixels, un module 2 megapixels pour la macrophotographie (focus jusqu'à 2,5 cm) et enfin un module de 5 megapixels pour la capture des informations de profondeur afin d'optimiser par exemple l'effet bokeh sur les portraits.

Le OnePlus est proposé avec 8 ou 12 Go de RAM (LPDDR4x) et en deux configurations mémoires : 128 ou 256 Go en UFS 2.1 (non extensible par carte mémoire). Il dispose également des connectivités sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5, ainsi que le NFC. La batterie offre une capacité de 4115 mAh avec la charge rapide Warp Charge 30T de 30W que l'on retrouve sur la série OnePlus 8.





Proposé à partir de 399 € sur le site officiel de OnePlus, il est également disponible en France chez Darty, Fnac ou encore Amazon.



Mais la bonne affaire du jour vient de Gearbest qui le propose en promotion à seulement 351 € avec le code X52B9473459EB001 et la livraison gratuite. Il s'agit bien entendu de la version globale (français ok) en configuration 8+128 Go.



Vous pourrez également trouver le gratuite depuis l'Espagne en quelques jours. Vous pourrez également trouver le smartphone OnePlus 8 Pro dans sa version 8+128 Go (français ok) en promotion chez Aliexpress à 669 € au lieu de 899, prix officiel. De plus, la livraison estdepuis l'en quelques jours.

