Bon plan : la montre connectée Amazfit GTR Lite à 100 € seulement mais aussi Apple, Fitbit, Amazfit,...

La montre connectée Amazfit GTR Lite dispose d'une dalle AMOLED couleur circulaire d'1,39 pouce avec résolution 454 x 454 pixels. En connectique, elle bénéficie du Bluetooth 5.0. Cette montre est la version allégée du modèle original mais qui bénéfice toujours de son autonomie d'une journée et de son design sobre et élégant.

Etanche 5 ATM, il s'agit d'une montre sportive qui propose jusqu'à 8 modes sportifs dont les données seront consultables sur l'application Amazfit. De plus cette montre assure le suivi du sommeil en plus de l'activité quotidienne. On trouvera toujours au dos du boîtier un cardiofréquencemètre optique.

La montre connectée Amazfit GTR Lite est disponible chez GearBest en version internationale à 100,13 € en coloris noir avec la livraison gratuite.

Mais l'Amazfit GTR Lite n'est pas la seule montre connectée en promotion. Vous trouverez de nombreuses montres notamment chez Boulanger qui propose la Samsung Galaxy Watch noir - 42 mm à 259 € au lieu de 309 € mais aussi le modèle au-dessus avec la Samsung Galaxy Watch gris acier - 46mm à 279 € au lieu de 329 €. D'un autre côté, vous pourrez trouver chez Amazon l'Apple Watch Series 4 noir - 44 mm à 479 € seulement.

Gearbest propose sur sa plateforme d'autres montres connectées en promotion :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

