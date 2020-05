Bon plan : la montre connectée Amazfit GTR Lite à moins de 90 € seulement mais aussi Fitbit, Amazfit,...

Pour rappel, la montre connectée Amazfit GTR Lite propose une dalle AMOLED couleur circulaire de 1,39 pouce avec résolution 454 x 454 pixels. Il s'agit de la version allégée du modèle original mais qui bénéfice toujours de son autonomie d'une journée et de son design sobre et élégant. Elle supporte le Bluetooth 5.0.

Etanche 5 ATM, il s'agit d'une montre sportive qui propose jusqu'à 8 modes sportifs dont les données seront consultables sur l'application Amazfit. De plus cette montre assure le suivi du sommeil en plus de l'activité quotidienne. On trouvera toujours au dos du boîtier un cardiofréquencemètre optique.

La montre connectée Amazfit GTR Lite est disponible chez GearBest en version internationale à 89 € en coloris noir avec le code de réduction AFGTRLITE (il faut supprimer celui proposé par défaut et mettre celui-ci à la place) et la livraison gratuite.

Gearbest propose sur sa plateforme d'autres montres connectées en promotion :

Amazfit Bip S Code promo: obtenez 3.72 € de réduction Quantité: 200

AMAZFIT GTS Code promo: coupon de -13 € sur le site Quantité: 250

AMAZFIT Stratos / Pace 2 Code promo: coupon de -9.32€ sur le site Quantité: 300

AMAZFIT GTR 47mm modèle Titane Code promo: coupon de -18.54€ sur le site Quantité: 500

Amazfit Stratos 3 Code promo: coupon de -9.32€ sur le site Quantité: 300

Xiaomi Mi Watch Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Et pour rappel, consultez nos bons plans du jour sur les smartphones avec les iPhone SE, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9S, Samsung S20,... à prix réduit, ou encore le nouveau robot aspirateur & laveur Viomi V3 haut de gamme et notre sélection.