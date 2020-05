Bon plan : le nouveau robot aspirateur & laveur Viomi V3 haut de gamme en promotion mais aussi...

Avec ses fonctions aspiration et lavage, son scanner laser cartographiant les pièces de la maison et son retour automatique à sa base, le tout nouveau robot aspirateur Viomi V3 est plutôt complet. Il profite d'une belle baisse de prix en vente flash pour son lancement !

Finie la corvée de l'aspirateur et du lavage du sol de la maison, le robot aspirateur Viomi V3 (écosystème Xiaomi) peut s'en charger tout seul grâce à ses capteurs et son intelligence embarquée.

Il fait partie des modèles haut de gamme et dispose à ce titre de nombreux atouts. La petite tourelle au-dessus cache un scanner LDS cartographiant les pièces de la maison, ce qui permettra d'établir les itinéraires les plus efficaces entre les obstacles (chaises, tables...) et de lui assigner des tâches précises via l'application sur smartphone Xiaomi Home (définition de zones de nettoyage spécifiques, suivi de l'activité,...).

Equipé d'un capteur d'évitement d'obstacles à l'avant, de capteurs anti-chute en dessous (pour éviter un saut de l'ange fatidique dans l'escalier) et de parties mobiles sur la coque pour évaluer ses capacités de franchissement (entre les pieds d'une chaise, par exemple), le robot aspirateur sait se frayer un chemin partout dans la maison, aidé aussi par deux roues crantées permettant de passer sur les tapis et autres inégalités du sol (franchissement d'obstacles jusqu'à 2 cm de haut).

Doté d'un réservoir amovible de 550 ml, il possède plusieurs fonctions : aspiration de poussière, aspiration / lavage léger ou lavage du sol (trois réservoirs distincts sont livrés avec le robot) et fait appel à plusieurs stratégies de déplacement pour une efficacité maximale : passage en S pour l'aspiration ou passage en Y pour le lavage afin d'éviter les dépôts de poussière humide.

On trouvera encore avec le Viomi V3 un filtre HEPA bactéricide limitant la rediffusion de poussière, le retour automatique à sa station de charge une fois le travail effectué ou une puissance d'aspiration de 2600 Pa.

Doté d'une batterie de 4900 mAh et de plusieurs niveaux d'aspiration (dont un mode nuit à bas bruit), il offre aussi une belle autonomie avec une capacité d'action sur 250 m2 ou plus de 2h d'autonomie en continu.

Pour information nous sommes en train de le tester à la maison et il nous donne, pour le moment, entière satisfaction ! Test à venir.

Vous pourrez trouver le robot aspirateur / laveur Viomi V3 en promotion pour son lancement au prix réduit de 447 € au lieu de plus de 550 €, avec livraison gratuite depuis l'Allemagne en 3 à 7 jours à partir du 14 mai.



