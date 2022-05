Bon plan du pont : un écran PC, une montre connectée, une liseuse, un smartphone et un SSD

Dernier top 5 de la semaine avec la montre connectée Amazfit GTS 2 mini, l'écran PC Dell S2421HGF, la liseuse Kobo Clara HD, le smartphone Redmi Note 10S Buds 3 Lite avec les écouteurs Buds 3 Lite et le SSD MSI Spatium M390 1 To.

Commençons ce top 5 avec l’écran PC Dell S2421HGF qui profite d’une belle réduction chez le site de la Fnac.

Il est doté d’une dalle LCD de 24" avec une définition de 1920 x 1080 pixels, un temps de réponse de 1 ms, une luminosité de 350 cd/m² et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Un écran parfait pour vos sessions de jeux.

L’écran profite de deux ports HDMI, de l’HDCP et de deux ports DisplayPort. Il est pourvu aussi de haut-parleurs intégrés, ainsi que de la technologie FreeSync Premium et de la certification NVIDIA G-Sync pour offrir une fluidité en éliminant les déchirures à l’écran.

Sur le site de la Fnac, l’écran Dell S2421HGF est au prix réduit de 170 € au lieu de 250 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant à la montre connectée Amazfit GTS 2 mini qui profite d’un rabais sur Amazon.

Avec son design vert et son écran AMODED HD incurvé de 1,55", la smartwatch affiche de très belles finitions. Elle est dotée du capteur de BioTracker 2 et permet de surveiller la fréquence cardiaque, le sommeil, le stress, et le taux d’oxygénation dans le sang.

La montre supporte jusqu’à 5 ATM soit 50 mètres de profondeur et vous accompagne via 70 modes sportifs. De plus, elle est équipée d’une batterie de 246 mAh permettant de tenir 14 jours sans la recharger.

Sur Amazon, la montre connectée Amazfit GTS 2 mini est au tarif réduit de 76 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec la liseuse Kobo Clara HD qui mesure 157 x 111 x 8,3 mm pour un poids de 166 g. Elle dispose d’un écran de 6" avec une définition de 1448 x 1072 px en 300 ppp. De plus, la dalle est dotée de la technologie ComfortLight qui permet de lire confortablement, peu importe la luminosité. Sa mémoire interne offre une capacité de 8 Go ce qui permet d’accueillir environ 6000 ouvrages.

La Kobo Clara HD peut lire pas mal de formats comme EPub, EPub3, PDF, TXT, HTML et RTF. Et au niveau des images, elle peut ouvrir les formats JPEG, GIF, PNG, MOBI et TIFF mais aussi les formats de bandes dessinées CBZ et CBR. Pour finir, elle propose aussi un côté ludique avec ses récompenses en fonction des actions que l’on fait sur la liseuse.

Sur Darty, la liseuse Kobo Clara HD est au prix de 110 € au lieu de 140 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au pack smartphone Redmi Note 10S + les écouteurs Buds 3 Lite qui profite d’une belle réduction sur le site de Darty.

Le smartphone est doté d’un écran Super AMOLED de 6,43" avec une définition de 2400 x 1080 px. Dans la dalle, un capteur de 13 mégapixels est logé dans un poinçon centré. De plus, il est propulsé par le SoC Helio G95 avec 6 Go de RAM et de 128 Go d’espace de stockage.

Au niveau de la photo, le smartphone affiche un module principal de 64 mégapixels, un ultragrand angle 8 MP, un module macro 2 MP et un capteur de mesure des données de profondeur de 2 MP. Et enfin, le mobile possède une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 33W permettant jusqu’à 24 heures d’utilisation.

Sur le site de Darty, le pack smartphone Redmi Note 10S + les écouteurs Buds 3 Lite 6+128 Go est au prix de 219 € au lieu de 249 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le SSD MSI Spatium M390 1 To qui est à prix réduit sur Rueducommerce.

Il est de type PCIe Gen3x4 et confirme à la norme NVMe 1.4. Il offre une vitesse de lecture séquentielle jusqu’à 3300 Mo/s et une vitesse d’écriture de 3000 Mo/s. Le SSD est doté de fonctionnalités intégrées de sécurité des données et de correction des erreurs. Grâce à la technologie 3D NAND qui permet un stockage dense et un design compact.

Sur le site de Rueducommerce, le SSD MSI SPATIUM M390 1 To est a prix de 100 € au lieu de 125 € avec la livraison gratuite.

