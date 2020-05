Amazon : Alexa Skills Blueprints disponible en France

Alexa Skills Blueprints débarque en France. Pour créer rapidement et partager des Skills personnalisés pour Alexa.

Avec l'assistant personnel intelligent Alexa d'Amazon, les Skills - ou compétences - sont assimilables à des applications ou fonctionnalités vocales pour l'exécution de tâches et une interaction avec du contenu via la voix. Avec les Blueprints, l'idée est de mettre à disposition des modèles pour pouvoir créer rapidement ses propres Skills.

Amazon annonce la disponibilité en France de Alexa Skills Blueprints. " Plus besoin de savoir coder pour créer vos propres Skills ou réponses personnalisées pour Amazon Alexa en quelques minutes. […] Personnalisez les réponses d'Alexa en quelques clics avec Alexa Blueprints. "

Parmi les exemples cités, la possibilité de créer des jeux personnalisés, des récits, des listes de tâches. Pour les types de Skills à créer, les Blueprints sont organisés en plusieurs catégories : Maison, Jeux et divertissement, Communautés et organisations, Apprentissage et connaissances.



Grâce à un lien, les Skills personnalisés peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs qui devront les activer pour leurs propres appareils compatibles avec Alexa. Il est également possible de publier des Skills créés grâce aux Blueprints sur la boutique des Skills Alexa.