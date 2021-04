Amazon annule son MMO autour du Seigneur des Anneaux

Alors qu'Amazon évoquait récemment allouer un budget de 465 millions de dollars pour la production de la première saison de la série exploitant la franchise du Seigneur des Anneaux, le jeu vidéo prévu n'aura pas cette chance et est officiellement abandonné...

C'est à se demander si Amazon sortira bel et bien un jeu vidéo un jour... Le géant de la vente en ligne a investi lourdement dans le développement de jeux vidéo ces dernières années, sans rien concrétiser pour l'instant.

Après Crucible, le premier jeu de la marque abandonné il y a quelques mois, on apprenait le report de sortie de New World, et désormais, c'est le MMO autour du Seigneur des Anneaux qui subit une annulation.

Annoncé il y a deux ans, le projet devait déboucher sur un MMO en Free-To-play. Le jeu devait proposer une expérience premium dans l'univers de J.R.R Tolkien avant les événements abordés dans la trilogie adaptée au cinéma par Peter Jackson et donc proposer un bestiaire et des lieux jamais vus du public.

C'est Athlon Games, un studio basé à Los Angeles filiale du groupe Leyou Technologies qui avait la charge du développement. Le rachat de Leyou Technologies par Tencent en décembre dernier a entrainé la renégociation des accords entre Amazon et Tencent, mais selon Bloomberg, aucun arrangement n'a été trouvé entre les deux géants, et le projet a purement été annulé.

Il s'agit d'un revers de plus pour Amazon Game Studios qui peine à sortir un quelconque jeu vidéo depuis sa création. Le premier titre devrait être New World, un MMO dont la sortie a été décalée à aout prochain.