Amazon lance une boutique Fabriqué en France

Après des initiatives comme la Boutique des Producteurs en 2018 et la Boutique des entreprises françaises l'année dernière, Amazon introduit aujourd'hui la boutique Fabriqué en France comme nouvelle vitrine de produits estampillés made in France.

Sur Amazon.fr, ce sont quelque 2 500 marques et plus de 230 000 références de produits fabriqués en France dans des catégories Auto et Moto, Beauté, Bricolage, Bébé et puériculture, Cuisine et maison, Épicerie, Fournitures de bureau, Jardin, Jeux et jouets, Hygiène et santé, Montres, Vêtements.

Suivre une tendance de consommation...

" Le consommer local et français est une tendance qui s'est accentuée avec la pandémie. La boutique Fabriqué en France permet aux clients d'Amazon.fr d'accéder facilement et rapidement à une offre de produits en adéquation avec leur manière de consommer ", déclare Zena Siraudin, directrice retail d'Amazon France.

La promesse est ainsi une section qui offre une meilleure visibilité aux produits fabriqués en France dans le respect de la réglementation française et européenne pour attester de leur origine.

" Cela signifie qu'une part significative du produit tire sa valeur d'étapes de fabrication localisées en France ou bien que le produit a subi sa dernière transformation substantielle en France. Un produit Fabriqué en France peut contenir des composants ou des matières premières importées ", peut-on lire sur le portail de la Direction générale des Entreprises.

À noter que la boutique Fabriqué en France n'est disponible que sur Amazon.fr et pas pour d'autres versions localisées du site du géant de l'e-commerce. Le cas échéant, une bannière dédiée accompagne un produit en bas de description, tandis qu'un filtre pour affiner une recherche va être proposé.

Pour Amazon, l'intérêt sera de potentiellement susciter l'adhésion de davantage d'entreprises françaises. Un référencement dans la boutique Fabriqué en France d'Amazon.fr n'occasionne pas de frais supplémentaires pour une marque par rapport aux frais de gestion Vendre sur Amazon.