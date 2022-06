Contrefaçon : Amazon et Cartier poursuivent un influenceur

Amazon et Cartier ont porté plainte aux États-Unis contre un influenceur sur les réseaux sociaux et huit entreprises. Ils sont poursuivis pour avoir fait la promotion et avoir organisé la vente de produits contrefaits.

L'influenceur aurait tenté de contourner les outils de détection anti-contrefaçon d'Amazon en faisant la promotion de produits de luxe contrefaits sur Instagram et sur ses propres sites web. Parmi ces produits, de faux bracelets, colliers et bagues Cartier.

Selon les plaignants, les accusés ont publié des photos des produits contrefaits, avec une description du faux produit sur Instagram, tout en créant sur Amazon des fiches produit correspondant à des articles génériques dissimulant la contrefaçon.

" Les défendeurs fournissaient ensuite aux consommateurs via Instagram un lien vers le produit générique sur Amazon ou sur d'autres sites, en leur indiquant que s'ils achetaient le produit générique, ils recevraient un produit Cartier contrefait ", écrit Amazon.

Amazon veut rassurer les marques

L'influenceur utilisait le pseudo Phmn9y3v sur Instagram. Il résiderait en Chine. Les entreprises impliquées auraient également été enregistrées en Chine.

" Amazon s'engage résolument à protéger la propriété intellectuelle des marques et interdit rigoureusement la vente de produits de contrefaçon dans ses boutiques. " Le géant de l'e-commerce souligne notamment avoir investi plus de 900 millions de dollars en 2021 pour la protection contre la contrefaçon.

En partenariat avec des marques, Amazon a déjà engagé diverses actions en justice visant à faire condamner des contrefacteurs. Cela a par exemple été le cas avec la marque GoPro l'année dernière contre un groupe de sept ressortissants chinois et deux entreprises.