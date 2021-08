Produits contrefaits : Amazon et GoPro poursuivent des vendeurs

Amazon et GoPro poursuivent en justice sept personnes et deux entités pour de la contrefaçon d'accessoires pour des caméras.

Aux États-Unis, Amazon et GoPro ont déposé une plainte commune qui vise un groupe de sept ressortissants chinois et deux entreprises pour la vente de produits contrefaits sur Amazon.com.

Cette plainte n'est pas nouvelle et remonte au mois de mars dernier. Elle n'avait toutefois pas été rendue publique jusqu'à présent et Amazon communique désormais à son sujet.

Les produits GoPro contrefaits comprenaient des accessoires pour ses caméras avec The Handler qui est une pognée flottante et 3-Way qui combine plusieurs fixations en une seule (poignée, bras, trépied). Amazon précise avoir fermé les comptes des vendeurs mis en cause et a remboursé de manière proactive les clients concernés.

Amazon veut montrer ses efforts de lutte contre la contrefaçon

" Lorsque des contrefacteurs tentent de vendre dans notre boutique, ils ne violent pas seulement les droits de propriété intellectuelle d'entreprises comme GoPro, ils trompent également les consommateurs et nuisent à la réputation d'Amazon en tant que lieu pour acheter des produits authentiques ", déclare le directeur de la Couterfeit Crimes Unit d'Amazon.

Cette unité de lutte contre la contrefaçon a été mise en place en juin 2020 par Amazon. Au mois de mai, le groupe a pour la première fois publié un rapport sur la protection des marques. Il y indique qu'en 2020, plus de 10 milliards d'annonces soupçonnées d'être des contrefaçons ont été bloquées avant leur publication, et la création de plus de 6 millions de comptes de vendeurs suspects a été empêchée.

D'après Amazon, moins de 0,01 % de tous les produits vendus sur sa plateforme ont fait l'objet en 2020 d'une plainte pour contrefaçon de la part de clients et avec déclenchement d'une enquête.