Amazon privilégie les produits prioritaires et refuse certaines commandes en France

" Nous privilégions les produits prioritaires. Certains produits peuvent être temporairement indisponibles et les délais de livraison allongés ", prévient Amazon dans une note visible sur Amazon.fr.

Comme aux États-Unis et comme pressenti, la priorité est notamment donnée aux produits ménagers de base et d'hygiène. Amazon n'est pas très précis sur ce point et écrit accorder la priorité " aux produits dont les clients ont le plus besoin. "

De manière plus explicite, Amazon ajoute qu'il va temporairement cesser de prendre des commandes sur certains produits.

Selon Reuters, les produits jugés essentiels par Amazon sont les produits pour bébés, les articles ménagers et de santé, les produits de beauté et de soins personnels, les produits d'épicerie, les fournitures industrielles, scientifiques et pour animaux de compagnie. Des catégories qui étaient en fait déjà connues.

Prise en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19, la mesure s'applique pour toutes les nouvelles commandes, alors que celles précédemment passées seront livrées.

Bien évidemment, cette hiérarchisation opérée par le groupe concerne les produits commandés directement auprès d'Amazon ou des vendeurs tiers qui passent par Amazon pour ses services de stockage et de livraison.

Amazon précise en outre que les fenêtres de retour de colis ont été étendues. " Si vous avez passé commande entre le 15 février et le 30 avril, vous aurez jusqu'au 30 mai pour retourner vos articles. "