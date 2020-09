Amazon Echo : nouveau design sphérique et puce AZ1 Neural Edge

Amazon dévoile de nouvelles enceintes connectées Echo avec assistante vocale Alexa. Une 4e génération pour Echo, Echo Dot et Echo Dot avec horloge qui s'accompagne d'un design repensé de forme sphérique.

Ce design sphérique a été conçu pour optimiser la qualité audio, sachant que Echo profite toujours d'un woofer de 3 pouces, mais avec désormais deux tweeters de 0,8 pouce et non plus un seul. Avec traitement Dolby, l'appareil peut analyser automatiquement l'acoustique d'une pièce à la manière de l'Echo Studio afin d'ajuster en conséquence la lecture audio.

Le nouvel Echo intègre dorénavant un hub connecté pour les appareils du foyer, avec prise en charge de Zigbee et du mode Bluetooth Low Energy, ainsi que Amazon Sidewalk. L'anneau lumineux pour les interactions avec Alexa est positionné à la base de l'appareil.

Une puce AZ1 Neural Edge permet un traitement en local, alors qu'auparavant l'audio et l'interaction correspondante étaient envoyés dans le cloud. Cette puce - une collaboration avec MediaTek - avec l'accélération des traitements de machine learning est annoncée moins énergivore et utilise moins de mémoire.

La puce AZ1 se retrouve dans l'Echo Dot et Echo Dot avec horloge de 4e génération, sans toutefois la possibilité de tirer parti des traitements en local (faute de mémoire suffisante). Avec ou sans affichage à LED pour voir l'heure, la température, les minuteurs et alarmes, Echo Dot est la version moins performante et moins chère de Echo.

Le même design sphérique est donc proposé, mais avec une qualité sonore moindre et un haut-parleur de 1,6 pouce (et toujours la sortie audio stéréo 3,5 mm). Il n'y a pas non plus de hub connecté intégré.

L'enceinte connectée Echo de 4e génération est commercialisée par Amazon au prix de 99,99 €. Pour Echo Dot de 4e génération, c'est un prix de 59,99 € et de 69,99 € pour Echo Dot de 4e génération avec horloge. Les appareils seront disponibles en octobre et novembre.