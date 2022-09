Amazon renouvelle ses appareils Echo Dot. Quoi de neuf ?

Comme chaque année à cette période, Amazon procède au renouvellement de ses appareils Echo avec Alexa. C'est ainsi une cinquième génération pour les enceintes connectées Echo Dot et Echo Dot avec horloge. L'apparence ne bouge pas par rapport à la génération précédente, avec toujours un format compact et sphérique.

Les modèles 2022 sont avec une architecture audio entièrement repensée pour offrir notamment jusqu'à deux fois plus de basses et des voix promises claires. Conçu spécifiquement pour les appareils, c'est un nouveau haut-parleur frontal de 44 mm à large bande et longue excursion.

Avec capteur de température et affichage amélioré

L'Echo Dot et l'Echo Dot avec horloge profitent de nouveaux capteurs et bénéficieront de l'intégration d'une fonction de répéteur Wi-Fi pour le réseau Eero mesh. Cette dernière sera aussi ajoutée aux appareils de quatrième génération. Un accéléromètre autorise de nouvelles commandes gestuelles sur le dessus des appareils pour le contrôle de la musique ou des minuteurs. Il y a également un capteur de température.

En plus de permettre d'être informé de la température d'une pièce en interrogeant l'assistant vocal Alexa, le capteur de température entre dans le cadre de la maison connectée et en association avec des routines Alexa. Par exemple, afin d'allumer automatiquement un ventilateur connecté en fonction de la température.

À la manœuvre, il y a un processeur AZ2 Neural Edge à architecture quadcore. Il permet aux enceintes connectées avec Alexa d'effectuer davantage d'action en local, sans faire appel au cloud.

Le nouvel Echo Dot avec horloge profite en outre d'une technologie d'affichage LED améliorée pour la luminosité et la résolution, avec la capacité de proposer davantage d'informations. En plus de l'heure, il sera possible de voir et faire défiler le titre d'une chanson en cours de lecture ou le nom d'un artiste, la météo, un calcul ou une unité de mesure, des événements d'un agenda.

Mise à jour gratuite pour l'Echo Studio

En plus des nouveaux Echo Dot, à noter que Amazon va mettre à jour de manière logicielle son enceinte connectée grand format Echo Studio avec une nouvelle technologie du traitement du son spatial, ainsi que l'extension de sa plage de fréquences pour des médiums plus clairs et des basses plus profondes. Amazon fait miroiter des performances similaires à celles d'un système stéréo haute fidélité.

L'Echo Studio prenait déjà en charge des technologies comme Dolby Atmos et Sony 360 Reality Audio. S'il n'y a pas de nouveau modèle, une nouvelle option de couleur fait son apparition avec le blanc.

Prix et disponibilité

Les enceintes connectées Echo Dot et Echo Dot avec horloge de cinquième génération sont d'ores et déjà en précommande aux prix de 59,99 € et 69,99 €. Une formule tarifaire qui ne connaît donc pas d'inflation. La disponibilité effective est prévue pour le 20 octobre prochain.

L'Echo Studio est toujours disponible au prix de 199,99 € comme depuis 2019 (et actuellement à 149,99 € en anthracite). La nouvelle couleur blanc est en précommande pour une livraison qui débutera le mois prochain.