Faux avis : Amazon attaque les administrateurs de nombreux groupes Facebook

Pour l'orchestration de faux avis sur sa plateforme, Amazon intente une action en justice qui vise les administrateurs de plus de 10 000 groupes Facebook.

Amazon intente une action en justice contre les administrateurs de plus de 10 000 groupes Facebook. Selon le géant de l'e-commerce, ils essaient de recruter des personnes et d'orchestrer la publication de faux avis sur sa plateforme en échange d'argent ou de produits gratuits.

Ces groupes seraient derrière des faux avis sur les sites d'Amazon aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et au Japon. L'un des groupes visés est dénommé Amazon Product Review. Il comptait plus de 43 000 membres avant d'être fermé par Meta en début d'année.

Amazon dénonce des courtiers qui commercialisent de faux avis clients. Un problème qui n'est pas nouveau et avec différents stratagèmes pour tromper les vérifications mises en place. Il y a par exemple eu le cas de l'envoi de boîtes vides par des vendeurs - pour faire croire à un achat avec comme preuve un colis - à des personnes prêtes à écrire de faux avis.

Signalement d'Amazon à Meta

Cette fois-ci, il s'agit de groupes sur les réseaux sociaux pour des faux avis à propos de centaines d'articles en vente sur Amazon, dont des autoradios et des pieds d'appareils photo. Afin d'éviter une détection par les propres outils automatisés de Meta, un message pour un remboursement après avis était par exemple maquillé en R*fnd Aftr R*vew.

Dans un communiqué, Amazon indique que plus de 12 000 employés dans le monde travaillent à la protection de sa plateforme contre la fraude et les abus, ce qui comprend donc les faux avis. C'est Amazon qui a signalé à Meta les plus de 10 000 groupes Facebook de faux avis.

" Nos équipes bloquent plusieurs millions d'avis douteux avant même qu'ils ne soient vus par les clients et cette action en justice est une étape supplémentaire pour démasquer les auteurs de ces méfaits sur les réseaux sociaux ", déclare Dharmesh Mehta, vice-président des Selling Partner services d'Amazon.