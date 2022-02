Faux avis : Amazon poursuit une entreprise qui fait envoyer des boîtes vides

Aux États-Unis, Amazon a porté plainte contre AppSally et Rebatest qui sont présentés comme des courtiers de faux avis. Amazon les accuse " d'orchestrer la publication d'avis trompeurs et incitatifs, en échange d'argent ou de produits gratuits. "

Sur son site, AppSally a par exemple fait la promotion de l'achat d'avis vérifiés ou non afin d'augmenter instantanément la crédibilité et les ventes de produits sur Amazon.

Avec l'envoi de boîtes vides

D'après le géant de l'e-commerce, il est demandé à des vendeurs d'envoyer des boîtes vides à des personnes prêtes à écrire de faux avis, et de fournir des photos à publier avec les avis.

Ce stratagème viserait à tromper des vérifications mises en place par Amazon en faisant croire que la personne ayant écrit le commentaire positif a bel et bien acheté le produit, avec pour preuve l'envoi d'un colis… même s'il est donc en réalité vide.

Pour Rebatest, Amazon évoque un système frauduleux et le paiement de faux avis à cinq étoiles que lorsque ces avis sont approuvés par des vendeurs malhonnêtes. Avec AppSally et Rebatest, plus de 900 000 personnes seraient à disposition pour rédiger de faux avis.

Amazon cherche à obtenir des dommages-intérêts et une injonction contre AppSally et Rebatest pour le commerce d'avis sur sa plateforme. Les faux avis ne sont évidemment pas un problème nouveau pour Amazon à qui il peut aussi être reproché de ne pas en faire suffisamment pour lutter contre. Ce dont Amazon se défend.