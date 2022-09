Amazon : un nouveau Fire TV Cube et une télécommande vocale Alexa Pro

Alors que c'est une cinquième génération pour les enceintes connectées Echo Dot et Echo Dot avec horloge, Amazon dévoile une troisième génération pour le Fire TV Cube. Ce boîtier et lecteur multimédia en streaming incarne le plus puissant des appareils Fire TV du groupe. À ce jour, Amazon revendique la vente de plus de 150 millions d'appareils Fire TV.

Le modèle 2022 du Fire TV Cube est équipé d'un nouveau processeur octocore de 2,0 GHz qui est annoncé 20 % plus rapide que le processeur hexacore de la génération précédente. De quoi améliorer la vitesse de lancement des applications. C'est néanmoins toujours un GPU à 800 MHz, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage.

Une fonctionnalité d'upscaling dite Super Resolution Upscaling doit permettre une conversion transparente de contenu HD en 4K. Un point notable est l'apparition d'une connectivité Wi-Fi 6E, tandis que la connectique évolue avec l'ajout d'un port USB-A (au lieu d'un port micro-USB), mais surtout un port d'entrée HDMI. Par ailleurs, un port Ethernet est désormais intégré pour une connexion filaire.

4K UHD avec Dolby Vision, HDR et audio Dolby Atmos sont encore au programme. Quatre micros suppriment les bruits parasites pour l'écoute des requêtes à destination de l'assistant vocal Alexa et un haut-parleur est toujours intégré pour la lecture des réponses.

Une télécommande premium Alexa Pro

Une télécommande vocale Alexa pour Fire TV est incluse, mais Amazon introduit également une télécommande vocale Alexa Pro. Elle est compatible avec la plupart des appareils Fire TV et d'autres appareils. Elle dispose d'un rétroéclairage animé par mouvement et de deux boutons programmables pour créer des raccourcis vers des applications, des chaînes, des commandes ou des routines Alexa.

Une fonctionnalité de localisation permet de retrouver facilement la télécommande égarée en interrogeant Alexa, ou depuis l'application Fire TV avec un bouton de localisation. Le cas échéant, un haut-parleur intégré à la télécommande émet une sonnerie.

Fire TV sur Echo Show 15

Par le biais d'une mise à jour gratuite, Amazon va en outre proposer l'expérience Fire TV sur son écran connecté Echo Show de grande taille initialement destiné à l'organisation du foyer. Pouvant être fixé sur un mur avec une orientation portrait ou paysage, l'Echo Show 15 avec Alexa est pour rappel équipé d'un écran FHD 1080p tactile de 15,6 pouces.

Selon Amazon, l'Echo Show 15 a été utilisé plus souvent qu'imaginé pour la consultation de vidéos en streaming, d'où l'idée d'y associer le logiciel Fire TV à la manière de ses boîtiers dédiés. Le contrôle pourra être tactile, à la voix ou avec une télécommande vocale Fire TV Alexa de 3e génération.

Prix et disponibilité

Le nouveau Fire TV Cube est en précommande au prix de 159,99 € et sera disponible fin octobre. La télécommande vocale Alexa Pro est en précommande à 39,99 € et sera commercialisée à partir de mi-novembre.

Lancé en début d'année en France, l'Echo Show 15 est de son côté actuellement proposé au prix de 209,99 € au lieu de 249,99 €.