Amazon prolonge (encore) la fermeture de ses sites de distribution en France

Déconfinement ou pas, cela commence à ressembler à une histoire sans fin. Condamné en justice, Amazon prolonge la fermeture temporaire de ses six centres de distribution en France.

Énième déclaration d'Amazon pour une énième prolongation de la fermeture temporaire de ses centres de distribution en France. Fermés depuis le 16 avril, ils le seront encore jusqu'au 18 mai prochain inclus.

Ce matin, Amazon a fait savoir qu'une réunion se tiendra aujourd'hui avec le Comité Social et Économique Central. " Il sera alors demandé aux collaborateurs d'Amazon de rester chez eux jusqu'à cette date - percevant leur plein salaire. "

Dans l'attente d'une évaluation des risques pour les salariés en lien avec le coronavirus, la justice contraint Amazon France Logistique à restreindre son activité à des produits essentiels, sous peine d'une astreinte de 100 000 € par infraction.

Amazon a fait le choix de fermer temporairement ses sites en France, en justifiant un risque financier trop important en cas de traitement accidentel de produits non autorisés. Une affaire qui ressemble de plus en plus à un bras de fer avec les syndicats.

Le groupe avait annoncé se pouvoir en cassation après la décision de la cour d'appel de Versailles, tout en assurant poursuivre le dialogue avec les représentants du personnel.

Les clients en France peuvent toujours commander des produits vendus sur Amazon.fr. Ils sont pris en charge par les autres centres de distribution en Europe et le réseau logistique mondial. Pas d'impact non plus avec les vendeurs tiers qui livrent par leurs propres moyens.