Épicerie sans caisses : Amazon Fresh ouvre à Londres

Avec technologie Just Walk Out, Amazon a ouvert à Londres une épicerie Amazon Fresh. Une première hors des États-Unis.

Cette semaine, Amazon a annoncé l'ouverture à Londres d'une épicerie de proximité avec exploitation de sa technologie Just Walk Out. Sous la marque Amazon Fresh, il s'agit d'une première pour le Royaume-Uni, sachant également que c'est la première fois qu'un magasin physique d'Amazon est ouvert en dehors des États-Unis.

Outre-Atlantique, la technologie Just Walk Out a déjà fait parler d'elle mais plutôt avec des magasins de proximité sous la marque Amazon Go.

Pour se passer des caisses, le principe est de s'appuyer sur une identification avec le smartphone, des données issues de capteurs, de la vision par ordinateur dans les étalages, des algorithmes de deep learning et un paiement via un compte Amazon.

En entrant dans l'épicerie Amazon Fresh, un client connecté à l'application Amazon scanne un QR Code depuis son smartphone et peut faire ses emplettes sans plus devoir le ressortir. Tout ce qui est retiré des rayons ou remis est automatiquement détecté, et mis en corrélation avec un panier virtuel.

Un fois ses courses terminées, le client peut quitter le magasin et c'est plus tard qu'il recevra un reçu par email et que son compte Amazon sera débité.

L'épicerie Amazon Fresh ouverte à Londres dans un centre commercial d'Ealing Broadway a une superficie d'environ 230 m². Les horaires d'ouverture sont de 7h à 23h du lundi au dimanche. Amazon ambitionne d'ouvrir d'autres magasins sans caisses dans la zone du Grand Londres.