Amazon commercialise sa technologie de magasins sans caisses

Après ses propres magasins Amazon Go, Amazon lance la commercialisation d'une technologie Just Walk Out auprès de distributeurs.

Après le lancement de son concept Amazon Go de magasins de proximité sans caisses dont le succès est sujet à caution, Amazon surprend en annonçant aujourd'hui la commercialisation d'une technologie Just Walk Out by Amazon.

Amazon Go s'appuie sur une identification avec le smartphone, des données issues de capteurs, de la vision par ordinateur dans les étalages, du deep learning et un paiement via un compte Amazon. Les clients peuvent ainsi faire leurs emplettes sans passage à la caisse.

Pour la technologie Just Walk Out by Amazon, il n'est plus question du téléchargement d'une application ou de la création d'un compte Amazon et les clients devront insérer une carte de crédit dans un tourniquet à l'entrée d'un magasin.

L'installation de la technologie par Amazon comprend notamment des caméras au plafond, des capteurs de poids en rayon dans les magasins des distributeurs. " Nous fournissons toutes les technologies nécessaires et nous fournissons une assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 par téléphone et email. "

Des questions se posent (comme toujours) concernant la gestion des données des clients. Les clients qui souhaitent recevoir un reçu peuvent renseigner une adresse email. Amazon enverra un reçu à cette adresse, chaque fois que la carte de crédit sera utilisée dans un magasin ayant recours à la technologie Just Walk Out.

" Nous ne recueillons que les données nécessaires pour fournir aux acheteurs un reçu exact ", écrit Amazon et ajoute que " les acheteurs peuvent condisérer que la technologie ressemble aux images typiques des caméras de surveillance. "

Amazon ne communique pas sur le prix demandé dans le cadre de la commercialisation de sa technologie Just Walk Out. À Reuters, Amazon indique avoir déjà signé " quelques " contrats, sans toutefois divulguer le moindre nom. Pour Reuters, Just Walk Out servira aussi à augmenter l'usage du service cloud d'Amazon (Amazon Web Services).