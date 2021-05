Amazon a détruit 2 millions de produits contrefaits en 2020

Amazon montre ses muscles dans la lutte contre les produits contrefaits. Plus de 10 milliards d'annonces bloquées et 2 millions de produits détruits en 2020.

Pour la première fois, Amazon a publié un rapport sur la protection des marques (PDF). Il porte sur l'année 2020 qui a été particulièrement chargée pour le géant américain du commerce en ligne en période de pandémie de coronavirus.

Hormis une explosion des ventes en ligne, cette période a également été propice à une augmentation des tentatives de fraude et pour des offres de produits contrefaits.

Avant leur publication, Amazon indique avoir bloqué plus de 10 milliards d'annonces suspectées d'être des contrefaçons et avoir empêché la création de plus de 6 millions de comptes de vendeurs suspects.

Le groupe ajoute avoir détecté et saisi plus de 2 millions de produits contrefaits qui avaient été envoyés à ses centres de distribution. Ils ont été détruits pour éviter une revente dans la chaîne d'approvisionnement.

Amazon met en avant son innovation

Selon Amazon, moins de 0,01 % de tous les produits vendus sur sa plateforme ont fait l'objet en 2020 d'une plainte pour contrefaçon de la part de clients et avec déclenchement d'une enquête.

Pour ses propres contrôles de manière proactive, le groupe vante des avancées en matière de machine learning et l'expertise d'enquêteurs humains. " Nous innovons constamment dans ce domaine afin de devancer les acteurs malfaisants et leurs tentatives incessantes de contourner les contrôles. "

Un autre problème auquel Amazon est confronté et pour lequel il doit aussi innover concerne des faux avis. Des internautes sont payés par des marques - comme avec des produits gratuits ou remboursés - afin de laisser des avis positifs sur leurs produits.