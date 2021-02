Amazon dévoile The Helix, son étonnant siège social futuriste et écolo en Virginie

Après les Sphères de Seattle, Amazon a dévoilé le design de son autre siège social de Virginie avec le projet The Helix aux formes originales.

Les grands groupes aiment se démarquer avec des sièges sociaux dont les bâtiments doivent représenter la force de la marque ou la philosophie de l'entreprise, et en tous les cas ne pas rester dans la banalité.

Le groupe Amazon avait déjà fait parler de lui avec son siège social de Seattle constitué de bulles de verre avec de la place pour des espaces verts. Il récidive en dévoilant le design retenu pour le siège social HQ2 d'Arlington, en Virginie du Nord.

Baptisé The Helix, il se compose d'une tour marquée d'une spirale végétale grimpant jusqu'au sommet et qui sera ponctuellement accessible au public. La conception en double hélice en rappelle évidemment une autre, l'ADN de nos cellules, et veut rappeler "la connexion intime de l'humanité avec la nature".

Malgré la tendance au télétravail imposée par la pandémie du coronavirus, le géant de l'e-commerce redit son intérêt pour des espaces physiques où les salariés peuvent échanger des idées et travailler dans une ambiance collaborative et à sa manière proche de la nature, la rampe végétale devant aussi servir d'espace de réunion.

Le bâtiment aura 260 000 m2 de locaux en privilégiant "des espaces de collaboration, de la lumière naturelle et une interaction constante avec la nature", tout en gardant des liens forts avec le quartier, pour éviter l'effet campus et vie en autarcie.

De nombreux espaces seront accessibles au public avec la possibilité d'organiser concerts et marchés locaux ou de simplement profiter des espaces verts, avec une priorité donnée aux usages piétonniers et cyclistes.

Bien évidemment, la construction fera appel aux dernières techniques en matière de chauffage et de climatisation écologiques, le tout alimenté par des énergies renouvelables et dans l'esprit de la charte Climate Pledge dévoilée en 2019 et qui doit amener le groupe à une totale neutralité carbone d'ici 2040.

Amazon indique que la construction de The Helix pourra débuter à partir de 2022 si tous les éléments du projet sont validés par les autorités locales, avec une occupation des lieux à partir de 2025.