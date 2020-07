Jeff Bezos, patron d'Amazon, est encore plus l'homme le plus riche du monde

Le dirigeant d'Amazon explore des territoires inconnus en matière de fortune personnelle en battant cette année son propre record en tant qu'homme le plus riche au monde.

Profitant de l'insolent succès du groupe Amazon dans le monde, Jeff Bezos, son patron, a commencé à se détacher du reste des milliardaires après avoir pris la tête des classements et dépassé le cap des 100 milliards de dollars de fortune personnelle.

Selon les données de Bloomberg, le dirigeant continue de voir sa fortune progresser à un rythme soutenu et a battu son record de 167,7 milliards de dollars établi en septembre 2018.

Sa fortune personnelle atteindrait désormais 172 milliards de dollars, continuant de s'accroître au rythme des hausses de la valeur du cours d'Amazon. La crise mondiale du coronavirus n'aurait pas trop perturbé son enrichissement puisque Bloomberg note qu'il a progressé de 57,4 milliards de dollars depuis le début de l'année.

Derrière, l'écart se creuse avec Bill Gates (114 milliards de dollars) et Bernard Arnaud (90,9 milliards de dollars) qui constituent le trio de tête.

Chez les femmes, Mackenzie Bezos, divorcée en 2019 de Jeff, devient la deuxième femme la plus riche au monde avec 57,2 milliards de dollars, derrière Françoise Bettencourt Meyers (66 milliards de dollars), ce qui lui permet au passage de devancer Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX, The Boring Company et quelques autres projets.