Le téléphone du patron d'Amazon a-t-il été piraté ?

Source : The Guardian

Selon une enquête révélée par The Guardian, le téléphone portable de Jeff Bezos a peut-être été piraté par le prince héritier saoudien MBS après échange d'un fichier.

Le milliardaire et patron d'Amazon, Jeff Bezos, a-t-il fait l'objet d'une écoute de ses communications après le piratage de son téléphone portable en 2018 ? Une enquête dévoilée par The Guardian évoque des flux de communication suspects émanant du téléphone de l'homme d'affaires et qui ont fait l'objet d'une investigation.

Ces flux ont commencé à être transmis après l'installation d'un fichier en apparence anodin envoyé par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane (MBS) via Whatsapp.

Le fichier en question aurait été envoyé quelques semaines après une rencontre entre les deux hommes en vue de possibles investissements en Arabie Saoudite. L'enquête évoque comme hautement probable l'origine du piratage du téléphone de Jeff Bezos, entraînant quelques heures plus tard le transfert de grands volumes de données stockés dans le téléphone, sans précision sur leur nature.

Si l'Arabie Saoudite dément toute implication, cette révélation remet en perspective les circonstances de la diffusion dans la presse de l'existence d'une relation extraconjugale ayant amené au divorce de Jeff Bezos mais aussi de celles autour de la mort de Jamal Khashoggi, journaliste au Washington Post, journal détenu par Jeff Bezos.

On notera que le milliardaire avait déjà accusé l'Arabie Saoudite d'être derrière les révélations de sa liaison intime et d'une tentative d'intimidation du National Inquirer, menaçant de diffuser des photos compromettantes.

C'est cette dernière qui a d'ailleurs déclenché l'investigation sur l'origine des informations et la découverte du piratage du téléphone.