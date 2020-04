Bon plan Amazon : Kindle et Kindle Paperwhite en forte promotion, et 3 mois d'Amazon Music Unlimited gratuits

Le bon plan du jour concerne les liseuses électroniques de chez Amazon qui sont actuellement à prix réduit sur la plateforme du même nom. Vous pourrez donc retrouver la Kindle et la Kindle Paperwhite à - 31 %.

Commençons avec la liseuse électronique Kindle qui permet une bonne prise en main grâce à ses bords arrondis, agréable pour la lecture. Cette liseuse possède un écran de 6 pouces, d'une dimension de 160 mm x 113 mm x 8,7 mm qui occupe environ 62% de la surface totale. L'écran a une résolution de 800 pixels x 600 pixels.

Vous retrouverez la liseuse électronique Kindle à 55 € au lieu de 80 € chez Amazon (la version sans pub étant à 65 € au lieu de 90 €).



La liseuse Kindle Paperwhite est assez similaire à la Kindle en restant une version améliorée de la liseuse classique d'Amazon. En effet, elle est plus légère et plus fine que les autres tablettes de la même marque. Elle est dotée d'un écran de 6 pouces avec une dimension de 167 mm x 116 mm x 8,18 mm. Son écran propose un éclairage intégré et une résolution de 300 ppp. L'autonomie est d'environ 6 semaines maximum. De plus, la liseuse électronique Amazon Kindle Paperwhite est étanche à l'eau, vous pourrez donc lire vos ouvrages lors d'un bain ou a la piscine.

La liseuse électronique Kindle Paperwhite 8 Go est actuellement à 90 € au lieu de 130 € sur Amazon (la version sans pub étant à 100 € au lieu de 140 €). Egalement en promotion la version 32 Go à partir de 120 €.



Mais ce n'est pas tout, Amazon vous propose également de profiter de Amazon Music Unlimited gratuitement pendant 3 mois, puis l'abonnement passera à 9,99 € par mois si vous décidez de le poursuivre. Avec cet abonnement, vous aurez accès à plus de 50 millions de titres musicaux accessibles sur de nombreux appareils dont les Windows, les Mac mais aussi les systèmes Android et iOS.

Attention, l'offre n'est réservée qu'aux nouveaux abonnés de France métropolitaine.



Et pour rappel, nous avons publié aujourd'hui notre guide des meilleures liseuses électroniques en 2020 dans lequel vous trouverez notamment les Kindle et Kindle Oasis. A découvrir.