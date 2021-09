Amazon a banni plus de 600 marques chinoises

| Source : The Verge

Plus de 600 marques chinoises à travers 3 000 comptes ont fait l'objet d'une interdiction voulue permanente par Amazon.

Amazon continue de faire la chasse aux marques chinoises d'accessoires et autres. Le géant américain de l'e-commerce a désormais interdit plus de 600 marques chinoises via 3 000 comptes de vendeurs différents.

Ce bilan a été établi après des mesures entamées à l'échelle mondiale il y a cinq mois. The Verge rapporte que les 600 marques ont été bannies pour avoir délibérément enfreint de manière répétée et significative le règlement du groupe, en particulier concernant une manipulation des avis et commentaires.

" Nous suspendons, bannissons et engageons des poursuites en justice contre ceux qui enfreignent nos politiques, où qu'ils se trouvent dans le monde ", a réagi Amazon dans un communiqué, en soulignant œuvrer pour l'exactitude et l'authenticité des avis sur les produits.

" Nous continuerons à améliorer la détection des abus et à prendre des mesures contre les acteurs malintentionnés, notamment ceux qui s'engagent sciemment dans des violations multiples et répétées de nos politiques, y compris les abus de nos systèmes d'avis. "

Après plusieurs cas notables

Les bannissements d'Amazon ont attiré l'attention quand ils ont touché des marques chinoises bénéficiant d'une certaine notoriété comme Aukey, Mpow, puis RAVPower. Parmi plusieurs tactiques pointées du doigt, une carte-cadeau en échange d'un avis positif sur Amazon, un remboursement pour le retrait d'un avis négatif.

Si Amazon montre son intransigeance, c'est aussi sous la pression de la Federal Trade Commission et alors que des enquêtes sont en cours. Certaines marques interdites refont toutefois surface via des sous-marques.

En 2020, Amazon assure avoir stoppé plus de 200 millions d'avis suspectés d'être faux avant qu'ils ne soient vus par un client. Pour plus 99 % des mesures touchant les faux avis, il est souligné une détection proactive.