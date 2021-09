Amazon est poursuivi par des entreprises chinoises bannies

Aux États-Unis, The Verge rapporte que plusieurs entreprises chinoises intentent une action de groupe contre Amazon. Parmi celles-ci, des noms comme Angelbliss, Cstech, Deyixun, Slaouwo, Sopownic, Recoo Direct et Tudi.

Selon la plainte déposée le 13 septembre, ces entreprises veulent récupérer des fonds " illégalement et abusivement retenus par Amazon " et mettre fin à tout autre détournement pour " des milliers de vendeurs et marchands sur Amazon. "

Au cours de ces derniers mois, Amazon a évincé de sa plateforme plus de 600 marques chinoises via 3 000 comptes de vendeurs différents. Elles ont été bannies pour avoir délibérément enfreint de manière répétée et significative le règlement du groupe, en particulier concernant une manipulation des avis et commentaires.

Plusieurs tactiques ont été pointées du doigt, comme par exemple une carte-cadeau en échange d'un avis positif sur Amazon, un remboursement pour le retrait d'un avis négatif.

D'après The Verge, les entreprises chinoises dans la plainte ne nient pas une infraction aux politiques du géant américain de l'e-commerce, mais veulent donc récupérer " plusieurs centaines de dollars à des centaines de milliers de dollars " retenus par Amazon suite au bannissement.

Elles mettent en cause la responsabilité de distributeur d'Amazon qui aurait dû savoir que les entreprises offraient des cartes-cadeaux aux clients donnant des avis positifs.