Amazon : un nouveau jeu vidéo, mais en tant qu'éditeur cette fois

Alors qu'Amazon s'apprête enfin à sortir le premier jeu vidéo issu de ses studios, la firme annonce qu'un autre projet est sur les rails, mais cette fois en tant qu'éditeur et plus producteur.

New World sortira le 28 septembre prochain et devrait mettre un terme à un cercle d'échecs chez Amazon. Les studios de la marque ont multiplié les reports et les abandons de projets ces dernières années, et le MMO sera le premier titre de la marque à sortir.

Rappelons également que parmi les gros projets annoncés par Amazon, l'adaptation occidentale de Lost Ark est toujours en cours avec une sortie récemment repoussée à 2022...

Amazon a toutefois annoncé que son investissement dans le jeu vidéo prendrait plusieurs formes, et si un autre gros projet est en cours, cette fois c'est en tant qu'éditeur que la marque va officier.

La marque annonce ainsi avoir fait appel à des studios externes pour la production d'un projet mystérieux. Le projet n'a pas encore de nom, du moins Amazon ne souhaite sans doute pas le communiquer trop tôt, et il est actuellement entre les mains du studio britannique Glowmade qui compte 25 personnes. On y trouve d'anciens développeurs ayant collaboré sur de gros projets comme LittleBigPlanet, Horizon Zero Dawn ou encore Battlefield. Actuellement le studio n'a qu'un seul titre à son actif : WonderWorlds, un jeu mobile sorti sur iOS et inspiré de LittlebigPlanet.